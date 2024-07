A CDU realizou nesta tarde de sábado, uma acção de contactos com a população das Zonas Altas do concelho Funchal. A partir do Curral Velho, na freguesia de Santo António, a deputada municipal, Herlanda Amado, disse que, “são milhares de pessoas que se sentem excluídas e estão fora do mapa do desenvolvimento, vivendo nas zonas dos ‘esquecidos’. Os problemas sociais agravam-se todos os dias, sem que haja uma resposta da Câmara do Funchal para fazer face às dificuldades crescentes”.

A deputada municipal criticou a autarquia Funchalense, dizendo que, “’O papel aguenta tudo’, e prova disso mesmo, têm sido os orçamentos de milhões de euros que esta Câmara e os ‘seus Presidentes’ anunciam para áreas fundamentais, mas muitas das promessas feitas, não saem do papel e vão sendo ‘re-orçamentadas’, enquanto as pessoas sofrem, esperam e desesperam pelo direito à qualidade de vida que lhes tem sido negado”.

O partido diz ainda que “Aão muitos os exemplos das desigualdades crescentes por todo o concelho, mas aqui no alto do Curral Velho, queremos dar voz aos que se sentem ‘amordaçados’ pela angústia de não terem o mínimo dos mínimos para viver com dignidade. Quem vive aqui não precisa de ‘mendigar’ pela intervenção da Autarquia, em áreas fundamentais do investimento público”.

Mais refere que a CDU tem apresentado propostas para que sejam identificados terrenos e zonas especificas para a construção das bolsas de estacionamento, “fundamentais para um parqueamento automóvel mais seguro, garantindo a quem aqui vive, circular em segurança, ou em caso de acidente ou incêndios, como já aconteceu no passado, poderem ser acudidas a tempo pelas forças de socorro”.

Herlanda Amado afirmou que, “a partir deste sítio ecoam as vozes da revolta pelas várias zonas altas, mas o eco da revolta não tem sido ouvido por quem está na Câmara do Funchal. É preciso confrontar os partidos, PSD-CDS, com estes problemas para garantir que estas reivindicações e tantas outras, sejam concretizadas no terreno. Dizem-nos, ‘já estamos fartos de promessas, queremos os nossos direitos, JÁ’!, e nós reafirmamos junto dos moradores do Curral Velho e de todos os que estão fartos de ‘mais do mesmo’, podem contar sempre com a intervenção persistente da CDU, a força que garante que a tua voz, não se perde pelos corredores do poder. Podem sempre contar connosco, estamos contigo para o que der e vier!”.