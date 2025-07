A CDU realizou esta manhã uma iniciativa política na Praia Formosa, no Funchal, onde voltou a denunciar o que considera ser um processo de “privataria” da zona costeira e defendeu a sua devolução plena à população.

Durante a ação, Ricardo Lume, cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal do Funchal, alertou para o que descreveu como um “verdadeiro processo de privataria” que tem vindo a decorrer nas últimas décadas. “O litoral do concelho do Funchal foi sendo vendido aos retalhos, num processo que tem negado, de forma ilegal, o acesso ao mar à população”, afirmou.

O candidato denunciou ainda a existência de interesses especulativos na zona da Praia Formosa, que, segundo disse, promovem a “betonização desordenada” e dificultam o acesso público à orla marítima. Acusou também a Câmara Municipal do Funchal, o Governo Regional e os partidos que os apoiam — PSD e CDS — de serem “cúmplices deste processo”.

Contudo, Ricardo Lume apontou que existe agora uma nova oportunidade para inverter esse rumo: Uma decisão judicial travou a “privataria” que afirma quererem fazer na Praia Formosa. “Esta é uma oportunidade para devolver a Praia Formosa à população do Funchal. As potencialidades desta frente-mar de excelência estão a ser desperdiçadas. É urgente salvaguardar este património público e protegê-lo da especulação imobiliária”, reforçou.

Entre as propostas avançadas, destaca-se a criação da Cidade da Juventude, um projeto que visa dotar a zona com espaços dedicados ao lazer, ao desporto e ao desenvolvimento humano, social e cultural.