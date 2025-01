Em comunicado enviado à imprensa, a CDU (Coligação Democrática Unitária) atirou fortes críticas ao Governo Regional, que acusa de desrespeitar os direitos dos residentes do Porto Santo ao não garantir alternativas adequadas de transporte inter ilhas.

Para a CDU, a situação tornou-se mais grave após a suspensão das viagens do Lobo Marinho.

Assim, o partido lamenta que a única opção disponível para os residentes da ilha seja a ligação aérea, que, segundo os comunistas, é insuficiente. Com a procura crescente por lugares nos voos inter ilhas, a situação tem sido descrita como “caótica”, adita a CDU.

“Todo este processo está a criar grandes constrangimentos e injustiças para quem vive no Porto Santo. Esta situação só confirma como os governantes desconsideram e desrespeitam os legítimos direitos do povo do Porto Santo. Para a CDU, esta é uma clara demonstração de como os governantes não asseguraram direitos fundamentais de quem reside na Ilha do Porto Santo. A CDU reivindica junto do Governo Regional da Madeira a urgência na tomada de medidas que consigam resolver a situação caótica que está criada na procura de viagens inter ilhas neste período em que o navio “Lobo Marinho” não garante viagens”, corrobora o comunicado do partido.