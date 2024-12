A CDU desenvolveu ao longo do dia uma ação de contacto com a população para denunciar que a proposta de Orçamento da Região para 2025 apresentada pelo Governo Regional do PSD “promove as negociatas, a exploração das injustiças e está ao serviço dos mesmos do costume”.

Na Rua Dr. Fernão Ornelas no decurso de uma acção de contacto com a população do dirigente da CDU referiu que a proposta de Orçamento da Região para 2025 que, “para lá da propaganda, da manipulação, do mascarar e martelar de números, mantém as opções da política de exploração e empobrecimento inscritas nos orçamentos anteriores da maioria PSD com apoio do CDS, do Chega, do IL e do PAN”.

Segundo o partido, o orçamento é de continuidade na medida em que resultado num “agravamento do empobrecimento dos madeirenses e porto-santenses”, promovendo “negociatas criminosas” que põem em causa “o erário público e em muitos casos o património ambiental da Região”, funcionando para “favorecimento dos grupos económicos do regime”.

A CDU diz que “os madeirenses e porto-santenses só no ano de 2025 vão pagar mais de 1.212 milhões de euros em impostos diretos e indiretos”. Ou seja, “na prática per capita cada madeirense vai pagar em media mais de 4.700 euros por ano só de impostos”.

O dirigente da CDU denunciou que “neste orçamento existe um conjunto de medidas que foram inscritas apenas para “inglês ver” visto que sabemos que à partida não vão ser para executar ou têm verbas insuficientes para ter um impacto significativo”, sendo um “orçamento limitado para dar resposta aos problemas”.