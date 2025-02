O CDS defendeu esta quarta-feira a conversão de escolas encerradas na Madeira em centros de apoio para a população idosa, criando estruturas como centros de dia, centros de noite e pequenos lares. A proposta surge como resposta ao aumento do envelhecimento demográfico e à crescente procura por serviços de apoio a idosos na Região.

De acordo com o partido, a Madeira enfrenta um dos maiores desafios sociodemográficos da atualidade, com 172 pessoas com mais de 65 anos para cada 100 jovens. O envelhecimento da população, aliado à diminuição da natalidade, exige, na visão dos centristas, medidas urgentes tanto para incentivar o aumento de nascimentos como para reforçar a assistência à terceira idade.

O CDS alerta para a existência de mais de mil pessoas em lista de espera para internamento em lares, além de mais de 200 idosos com alta hospitalar sem condições para regressar a casa. Assim, reitera a proposta de converter o Hospital Dr. Nélio Mendonça, após a conclusão do novo Hospital da Madeira, numa unidade especializada de apoio aos idosos, integrando várias valências de cuidado.

Para o partido, além do aumento do investimento em infraestruturas e serviços para a terceira idade, é fundamental desenvolver programas que promovam um envelhecimento ativo e saudável, garantindo qualidade de vida e autonomia aos idosos pelo maior tempo possível.