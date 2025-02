Alertando para a necessidade de preparar os alunos para as competências digitais e uso das tecnologias, mas sem desvalorizar a preocupação com potenciais efeitos negativos da utilização, o CDS propôs uma avaliação do avaliação do uso de manuais digitais e telemóveis nas escolas.

“O CDS-PP Madeira considera importantíssimo que as escolas preparem os seus alunos, com os olhos postos no futuro e nas competências digitais que devem adquirir, de forma faseada, ao longo da sua escolaridade”, começa por referir o partido, numa nota enviada às redações. “No entanto, e no respeito por esse faseamento, devemos estar atentos aos estudos produzidos que levantam preocupações face à utilização precoce das novas tecnologias, em exclusividade, impedindo a aquisição de outras competências e o desenvolvimento de capacidades, impeditivas da formação harmoniosa dos nossos alunos.”

O partido justifica assim a apresentação de uma proposta que visa efetuar “uma avaliação da prática do uso dos manuais digitais” nas escolas, de modo a aferir sobre “os impactos positivos e negativos, quer nas aprendizagens, quer no desenvolvimento integral das crianças e jovens”.

“De igual modo, o CDS-PP Madeira considera que deveremos estar atentos ao uso generalizado dos telemóveis em espaço escolar, a fim de que os mesmos não impeçam a socialização das crianças e jovens”, acrescenta ainda o partido.

Nesse sentido, o CDS-PP Madeira defende que “a importância destas temáticas suscitam uma reflexão profunda à sua utilização, em função dos diferentes ciclos de escolaridade”.

“Defendemos a dinâmica de evolução do sistema educativo, mantendo o que de melhor fazemos e aperfeiçoando o que for necessário, para melhor respondermos às necessidades sociais, como objetivo central do nosso desenvolvimento”, conclui o partido.