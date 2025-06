O CDS-Partido Popular Madeira irá proceder ao processo eleitoral interno com vista à renovação das estruturas concelhias em vários municípios da região, “refletindo o trabalho contínuo de reorganização interna promovido pelo partido”, conforme informação prestada.

A iniciativa arranca este sábado, no Funchal, contando com a presença do presidente do partido, José Manuel Rodrigues.

Atualmente, os concelhos da Ribeira Brava, Calheta, Santa Cruz, Santana e Porto Santo têm as suas estruturas ativas.

Amílcar Figueira, secretário-geral do CDS Madeira, sublinha que, a par do Congresso Regional, este é um momento de participação ativa dos militantes, na escolha dos projetos políticos de cada concelho, bem como de afirmação dos valores democráticos, tão bem característicos de um dos partidos fundadores da democracia, como é o CDS.

Amílcar Figueira encara este processo como uma oportunidade para renovação de quadros, ideias e para o fortalecimento da presença do CDS-PP na Madeira e Porto Santo.

O secretário-geral faz um apelo à mobilização dos militantes centristas, destacando a a importância estratégica deste processo interno para o futuro do partido e para o reforço da sua ação política no arquipélago.

CALENDARIZAÇÃO

O processo decorrerá ao longo das próximas semanas, conforme o calendário eleitoral definido, com sessões eleitorais agendadas para os seguintes concelhos:

- 28 de junho – Funchal;

- 3 de julho – Câmara de Lobos;

- 10 de julho – Machico;

- 15 de julho – Ponta do Sol;

- 18 de julho – São Vicente