Em nota às redações, o CDS-PP manifestou o desejo de que a medida proposta pelos centristas, de atribuição de medicamentos gratuitos aos idosos que recebem o complemento solidário, tenha uma rápida regulamentação, pedindo essa celeridade ao Governo Regional.

Esta foi uma das medidas incorporadas no Orçamento regional, por proposta do CDS e do PSD, aprovado na Assembleia Legislativa.

“Os idosos que beneficiam do Complemento Solidário terão assim os medicamentos gratuitos, uma vez que a Região financiará a 100 por cento a parcela dos medicamentos não comparticipada. O que o CDS-PP Madeira espera é que esta medida tenha uma rápida regulamentação por parte do Governo Regional para aplicação na Madeira e no Porto Santo. Trata-se de uma medida de inteira justiça para os idosos, doentes e com poucos rendimentos”, é descrito.