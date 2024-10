Os centristas defendem a atualização dos preços das diárias nas Casas de Saúde Mental da Madeira, de forma a igualar com os valores que são praticados no Continente, sendo que a medida será proposta no Orçamento para 2025.

“É inaceitável que, apesar dos custos de insularidade, das valências que têm vindo a criar e das respostas que conseguiram encontrar para flagelos, como o aumento da toxicodependência, as Casas de Saúde Mental da Região recebam apoios por utentes da Região inferiores aos concedidos no plano nacional. Esta será uma das condições dos deputados do CDS para viabilizar o Orçamento da Região para o próximo ano. O CDS defende que o Governo Regional atue rapidamente, no sentido de cumprir a atualização prometida para este ano, com efeitos retroativos a janeiro e que assegure o seu aumento no Orçamento de 2025, para cobrir os custos reais dos internamentos. As Casas de Saúde Mental de São João de Deus e Câmara Pestana, que estão a completar 100 anos, têm desempenhado uma ação notável no apoio aos doentes mentais, aos mais vulneráveis e aqueles que, muitas vezes, são descartados pela sociedade”, é pormenorizado em nota à imprensa.