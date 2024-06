No debate do XV Programa de Governo, que vai decorrendo ao longo da manhã desta terça-feira na Assembleia Regional, Sara Madalena, deputada do CDS, terá sido a primeira bancada verdadeiramente a esmiuçar o conteúdo do programa em debate, se bem que Élvio Sousa tenha antes feito uma pequena incursão sobre os valore do gás.

A centrista, que com José Manuel Rodrigues faz subir para 21 o número de votos [deputados] garantidos favoráveis ao governo, questionou Albuquerque: “O que podem esperar os madeirenses, nomeadamente em termos fiscais, deste programa?”.

Albuquerque reagiu com a explanação já conhecida, recordando a utilização na plenitude do diferencial dos 30% permitido pela Lei das Finanças Regionais, em determinadas matérias e apontou também a não aplicação da taxa adicional sobre o Alojamento Local, ao contrário do determinado pela República.