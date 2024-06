Ainda sem uma resposta em relação a qual será o sentido de voto dos deputados do Chega na apreciação do Programa de Governo, o presidente do Executivo adianta que vai aguardar e manter a “disponibilidade e boa-fé para conversar”.

À margem de uma visita às obras de construção do campo de golfe da Ponta do Pargo, Miguel Albuquerque disse que “não há suspense” em relação à posição do partido de Miguel Castro e elogiou o facto de quatro partidos continuarem as negociações com o Governo.”

Quer o CDS, a IL, o PAN ou o Chega tiveram uma atitude de humildade democrática para se sentarem à mesa das negociações e conversar relativamente a um programa de interesse público”, disse o governante, fazendo o contraponto: “Ao contrário do PS e do JPP, que tiveram uma atitude de total irresponsabilidade.”

”Os tais que falavam tanto de diálogo e que as maiorias absolutas eram nefastas, quando o resultado eleitoral transforma o quadro político da Região e há necessidade de diálogo, são os primeiros a recusar sentar-se com o partido vencedor para discutir propostas de interesse público”, atirou.

Solidariedade para com comunidades na África do Sul

Questionado sobre os casos recentes de violência e sequestros que têm visado emigrantes de origem madeirense na África do Sul, Miguel Albuquerque admitiu estar “bastante preocupado”.”A nossa Direção das Comunidades está a fazer o acompanhamento e queria aproveitar a ocasião para mandar um abraço solidário à nossa comunidade e dizer que estamos aqui presentes”, disse.