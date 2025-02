Em comunicado à imprensa, o CDS realça que a paisagem humanizada da Madeira é um dos principais atrativos turísticos da Região, com a natureza e a paisagem, sustentadas pela floresta e pela agricultura, a serem as suas maiores riquezas.

Contudo, averba o partido, nos últimos anos, o ambiente e a paisagem da Madeira foram impactados pelo crescimento desordenado da construção, pela falta de planeamento, pelo abandono dos terrenos e pelos incêndios.

Para enfrentar esses desafios, o CDS aprovou um Plano de Restauro da Paisagem da Madeira, com fundos da União Europeia, que visa recuperar áreas afetadas por incêndios, substituir florestas exóticas por endémicas e criar reservas agrícolas. Este plano também propõe um melhor salário dos agricultores e defende o crescimento sustentável e planeado da Região.

“O CDS defende que esta deve ser, também, uma prioridade da Região, que passa pela recuperação da vegetação das áreas ardidas, pela substituição da floresta exótica por floresta endémica, mas também por reservas agrícolas, que protejam determinadas zonas do avanço da construção, como as vinhas, as bananeiras, a cana-de-açúcar e as terras de grande produção hortícola e de grande beleza natural. Mas, para isso ser possível é, também, necessário pagar melhor aos agricultores. Não se trata de travar o desenvolvimento, mas de crescer de forma planeada e sustentada”, é corroborado.