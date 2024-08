O CDS-PP Madeira congratula-se com a vinda de meios aéreos para o combate aos incêndios, no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, em comunicado enviado à redação.

Desde sábado que o “CDS tinha defendido que era necessário acrescentar mais meios aéreos ao helicóptero que operava na Região”. Os centristas consideram que “era evidente que, para fazer face ao fogo nas serras e picos inacessíveis da Madeira, só os meios aéreos poderiam combater eficazmente os incêndios”.

“Esperemos que os Canadair possam pôr fim a este flagelo que atinge a nossa ilha há uma semana e que já provocou elevados prejuízos aos madeirenses e danos irreparáveis no nosso Património Natural”, pode ler-se ainda.

Recorde-se que o CDS defende a existência de meios aéreos de combate a fogos e para outras ações de socorro, há mais de 20 anos.

“O tempo deu razão ao CDS, mas infelizmente muito já se perdeu em vidas, bens e biodiversidade nestas duas décadas”, acrescentam os centristas.

O CDS reafirma que deve ser o Estado a suportar financeiramente a manutenção anual do helicóptero na Madeira para proteção civil e o posicionamento de um segundo meio aéreo na Região durante todo o ano, ou pelo menos na época dos incêndios.