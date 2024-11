Sara Madalena congratula-se por, finalmente, uma proposta do CDS, referente ao mandado 2017-2021, ter sido efetivada na Ponta do Sol.

Foi precisamente em fevereiro de 2017 que a vereadora do CDS-PP na Câmara Municipal da Ponta do Sol, Sara Madalena, deu entrada a uma proposta de deliberação, intitulada: “Edificação de monumento/lápide ao Pontassolense morto em serviço na Guerra do Ultramar”, que foi aprovada por unanimidade e, até à data, ainda não tinha sido efetivada pelo anterior executivo.

Nesta proposta distingue-se o reconhecimento do esforço, dedicação e homenageia-se cinco falecidos em combate na Guerra do Ultramar, naturais do concelho da Ponta do Sol.

Sara Madalena vê este precedente como “um bom sinal” para a concretização das demais propostas por si apresentadas e votadas favoravelmente e que “há anos se encontram no limbo”, disse.

Para a ex vereadora dos centristas, na Câmara Municipal da Ponta do Sol, “este executivo tem a obrigação de ser mais célere na implementação das propostas, até porque, neste caso em particular, trata-se de uma demonstração de respeito por estas pessoas e pelas suas famílias”, acrescentou.