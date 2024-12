O Castanheiro Boutique Hotel, através do restaurante Tipografia, já está cheio para as noites de 24, 30 e 31 de dezembro, restando algumas vagas para o dia de Natal.

A garantia é de Paulo Nunes, representante do Castanheiro Boutique Hotel, que foi o primeiro dos três convidados de hoje do programa da rádio JM FM sobre o comércio local e cujas declarações pode ler na edição online do JM assim como na edição impressa de amanhã.

A tenda montada na Rua da Carreira, próxima à zona de alguma restauração, acolheu Paulo Nunes às 11 horas, que veio falar das tradições daquela unidade hoteleira nesta época festiva, em que o 31 de dezembro é sempre uma noite em que o terraço da unidade hoteleira fica repleto de gente.

Clientes e madeirenses escolhem aquele espaço para transitar para o ano novo. Mas o dia 30, esse sim, é aquele composto por uma grande fatia de madeirenses. E a unidade hoteleira, como diz Paulo Nunes, tem um vasto programa de animação e de ementas com tradições internacionais e também madeirenses. Não faltam, nestes dias, música ao vivo, à exceção do dia de Natal, em que a ideia é privilegiar o convívio das famílias.