José Sequeira, diretor da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche do Porto Moniz, lamentou, esta tarde, em declarações ao JM, a postura da professora que, ontem, terá alegadamente agredido um aluno de 10 anos do 5.º ano. Ao Jornal, o responsável confirmou ter conhecimento da situação e, embora a docente ainda continue em funções, adiantou que estão a ser recolhidas todas as informações necessárias para que o caso seja posteriormente encaminhado para a Secretaria Regional de Educação.

“Foi uma situação pontual. Na escola, é a primeira vez que ocorre uma situação destas. Estamos a organizar todo o processo para que, depois, serem tomadas a medidas mais adequadas, tendo em conta a situação porque, de facto, a professora não seguiu as orientações do regulamento interno da escola e a postura é de lamentar”, reconheceu.

Finda a recolha dos dados, o processo será enviado para a tutela onde será “feita uma análise superior para serem tomadas as medidas, tendo em conta os acontecimentos”.

O diretor salienta ainda o facto de ter sido dado, desde o primeiro minuto, o apoio necessário ao aluno e à mãe, após o sucedido.