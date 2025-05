A Feira do Pão e do Artesanato arrancou este fim de semana em Santana, no âmbito do Festival das Reservas da Biosfera de Portugal. A iniciativa, organizada pela Casa do Povo local em parceria com a Câmara Municipal de Santana e com o apoio da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, celebra e promove os saberes tradicionais da Região.

Na cerimónia de abertura esteve presente o diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, em representação do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel. Na ocasião, Marco Caldeira destacou a importância deste tipo de eventos para a valorização do património cultural madeirense.

“As iniciativas que contribuam para divulgar e perpetuar as tradições regionais, como o saber fazer pão regional, são de louvar e devem ser acarinhadas”, afirmou o responsável, sublinhando ainda o papel essencial das Casas do Povo na preservação da gastronomia e do artesanato da Madeira e do Porto Santo.