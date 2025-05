“No dia 15 de maio realizou-se a cerimónia anual de entrega de certificados efr. Estiveram reunidas diversas das maiores entidades do País e a Casa São José estava entre elas para receberem a certificação de empresas familiarmente responsáveis (efr) que é atribuída pela fundação espanhola Más Família e ACEGE- Associação Cristã de Empresários e Gestores. Ser uma empresa familiarmente responsável consiste em adotar uma série de medidas que permite aos seus trabalhadores conciliar a sua vida laboral, pessoal e familiar. Não há medidas obrigatórias para obter a certificação, cada empresa têm de definir o seu próprio plano de ação consoante a sua realidade”, conforme assevera nota de imprensa.

“As medidas adotadas pela Casa São José inclui, por exemplo, seguros de saúde, semana de quatro dias e meio, refeições de baixo custo para os seus trabalhadores, dias de férias e de descanso extra, flexibilidade de horários, entre muitas outras, sendo atualmente 16 medidas implementadas. Estas ações das empresas com certificação efr têm de estar “acima do exigido pela lei laboral” e devem, igualmente, responder às necessidades dos trabalhadores. O efr constitui uma ferramenta de motivação, envolvimento e aumenta o compromisso e a satisfação dos colaboradores. Para a Casa São José, única entidade da RAM com esta distinção, ser uma empresa familiarmente responsável é essencial para proporcionar aos seus colaboradores condições de obterem uma vida plena”, é complementado.