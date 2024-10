conferência sobre a obra literária do Pe. Xavier Madruga (1883-1971), das Lajes do Pico.

A palestra está a cargo do investigador madeirense Duarte Mendonça que, no ambito das suas pretéritas participações no Colóquio do Faial, organizado quadrienalmente pelo Núcleo Cultural da Horta (NCH), da Ilha do Faial, tomou conhecimento, pela primeira vez, da figura deste ilustre eclesiástico picaroto, fundador do semanário católico ‘O Dever’.

Duarte Mendonça é um conhecedor nato da sua obra literária, dado que a ele se deve a preparação para edição das suas “Cartas da América”, livro publicado sob a chancela do NCH, em 2020, que contou com o apoio da Câmara Municipal da Horta. A ele se devem igualmente os trabalhos atinentes à publicação da antologia “Viagens por dentro da Europa”, editada no ano passado pela Câmara Municipal das Lajes do Pico, na qual se reunem as primeiras obras deste eclesiástico, nomeadamente “Dos Açores a Roma”, “Até ao Danúbio” e “Magnificat”.

Com a edição das “Cartas da América” e reedição, num só volume, das suas três primeiras obras, há muito esgotadas, conseguiu-se assim dar a conhecer, no presente, o integral da sua obra literária.

Tal como os títulos indicam, as suas obras referiam-se às suas viagens pela Europa (Roma e Lourdes em 1925 e Budapeste e Roma em 1938) e ainda pela América do Norte (entre 1946 e 1948).

Nesta conferência, organizada pela Casa dos Açores da Madeira, dar-se-á a conhecer a figura do Pe. Xavier Madruga, um dos homens mais ilustres da Ilha do Pico, assim como estarão em foco os seus interessantes livros de crónicas de viagem, no qual deu a conhecer aos seus leitores o que viu e sentiu, no decurso das mesmas, por esse mundo além.