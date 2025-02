A nova sede da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria foi inaugurada oficialmente nesta terça-feira, num espaço cedido pela paróquia através do pároco Johnny Aguiar, segundo informou, em comunicado, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria

Na ocasião foram empossados os novos órgãos sociais da Casa do Povo para o próximo triénio, num momento solene que foi apadrinhado pelo padre Aguiar, que fez questão de reconhecer a importância desta entidade “na dinamização sociocultural da freguesia e nos elogios à dedicação do presidente da instituição”, Simplício Pestana.

A cerimónia foi ainda marcada pela assinatura “de diversos protocolos, incluindo o protocolo de cooperação entre a Junta de Freguesia e a Casa do Povo, que conta com um reforço de 20% no apoio às suas diversas actividades na área da cultura, da música e do desporto”.

Este ato contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, e da tesoureira, Luciana Gonçalves, bem como da Secretária Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, além de outros convidados.

A nota de imprensa refere ainda que houve lugar às atuações do grupo etnográfico “Mulheres da Nossa Terra” e do Grupo de Tocares e Cantares, ambos da Casa do Povo.