No livro ‘Fomento da Fruticultura na Madeira’ de 1947 do Professor Engenheiro Joaquim Vieira Natividade, a ginjeira é destacada como uma espécie emblemática do Curral das Freiras, sendo a responsável por um dos ‘ex libris’ mais apreciados da região, a famosa ginjinha.

Com o intuito de preservar essa tradição e incentivar o cultivo local, a Casa do Povo do Curral das Freiras adquiriu recentemente 120 ginjeiras de um viveiro certificado.

As árvores foram cuidadosamente produzidas em fevereiro deste ano, utilizando porta enxertos da espécie Prunus avium (cerejeira brava) e enxertadas com a variante colhida no próprio Curral das Freiras. Garantindo assim não só a autenticidade das árvores, mas também a sua qualidade e certificação sanitária.

Os agricultores locais interessados em contribuir para esta iniciativa e em receber uma destas ginjeiras podem inscrever-se na Casa do Povo do Curral das Freiras. O objetivo principal desta ação é não só aumentar o número de ginjeiras na região, mas também promover culturas alinhadas e uniformes, facilitando assim a manutenção e colheita dos frutos.

Ao inscrever-se e participar deste projeto, estará a ajudar a tornar o Curral das Freiras num pomar mais bonito e a preservar uma tradição tão apreciada pelos habitantes locais e visitantes. Juntos, podemos contribuir para o crescimento e prosperidade desta cultura única.

Como forma de incentivar e informar acerca do cultivo adequado da Ginjeiras a Casa do Povo do Curral das Freiras com o apoio da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico, promoveu na passada quarta feira, dia 5 de junho, uma ação de sensibilização sobre a cultura da ginja nas instalações da Instituição, dinamizada pela Eng.ª Teresa Vieira da Luz, da Divisão de Experimentação e Melhoria Agrícola. A sessão teve como objetivo principal sensibilizar os agricultores para as práticas mais adequadas para uma melhoria da qualidade e da quantidade na produção de ginja, fomentando assim, uma agricultura mais qualificada, graças ao apoio técnico experiente.

A Casa do Povo do Curral das Freiras pretende assim, através da oferta de 120 ginjeiras, melhorar e aumentar o cultivo do fruto, incentivando os agricultores a protegerem um património que é característico da freguesia.