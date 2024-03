A Casa do Povo de São Roque do Faial promoveu hoje uma sessão de sensibilização, intitulada ‘Risco de Solidão’, que ofereceu a possibilidade a duas dezenas de pessoas de esclarecerem algumas dúvidas sobre esta problemática.

Esta iniciativa teve como oradora principal a enfermeira Manuela Teixeira, do Centro de Saúde de São Roque do Faial, tendo a profissional feito questão de destacar “a diferença que existe entre solidão e isolamento social” logo no início da alocução, que foi dada a conhecer através de um comunicado da Casa do Povo.

“O facto de se viver acompanhado não significa que não se sinta solidão”, lembrou a enfermeira, salientando também “que aqueles que vivem sós por vezes não sentem solidão”.

Manuela Teixeira fez ainda questão de explicar o motivo porque, no Centro de Saúde, “há uma maior preocupação com a solidão na terceira idade”, tendo aproveitado a oportunidade “para dar algumas dicas para ultrapassar a solidão, destacando o facto de haver os Centros de Convívio ou Centros de Dia e a sua importância para a convivialidade entre os seus utentes”.

“A solidão está a ser encarada pelas instituições nacionais como uma ameaça permanente para a saúde global. Estudos recentes mostram que a solidão não desejada transcende barreiras geográficas e etárias, afetando globalmente um quarto dos idosos e entre 5 e 15% dos jovens”, lê-se ainda no comunicado.