Casa do Povo de São Roque do Faial organiza 20.ª edição do concurso de fontanários

A Casa do Povo de São Roque do Faial volta a organizar, no domingo, 23 de junho, o Concurso de Fontanários, que já vai na 20.ª edição.

Os objetivos deste concurso são os de manter a tradição de enfeitar os fontanários públicos da freguesia por altura do São João, assim como proporcionar momentos de convívio e confraternização entre as pessoas que residem próximo das fontes. Pretendemos também preservar, valorizar e divulgar o património local que são os fontanários públicos. Atualmente são 14 os fontanários públicos existentes na nossa freguesia, distribuídos pelos vários sítios. Nos últimos anos a Junta de Freguesia de São Roque do Faial e a Câmara Municipal de Santana têm desenvolvidos esforços no sentido de recuperar algumas fontes tendo mesmo construído de raiz alguns fontanários.

Um júri percorrerá os fontanários a concurso, no dia 23 de junho a partir das 16:00h. Serão atribuídos prémios monetários a todos os fontanários concorrentes (de 80 a 20 euros). Aos responsáveis pela organização do enfeitamento de cada fontanário será entregue um troféu alusivo ao concurso.

A animação será garantida pelo Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ da Casa do Povo de São Roque do Faial.

A atividade terminará com um convívio, junto ao fontanário do sítio do Chão do Cedro Gordo, para todos os participantes. Nesse local será anunciado os vencedores e entregue os respetivos prémios.