No âmbito das comemorações do 25.º Aniversário do Grupo Recreativo da Casa do Povo de São Roque do Faial, foram ontem homenageadas uma instituição e duas personalidades que estiveram ligadas à fundação do referido grupo.

A entidade homenageada foi a Junta de Freguesia de São Roque do Faial, entidade responsável pela formação do Grupo Recreativo e Cultural de São Roque do Faial que, passado cerca de um ano, foi integrado na Casa do Povo de São Roque do Faial, dando origem ao Grupo Recreativo.

As personalidades homenageadas foram Natividade Abreu, fundadora do Grupo Recreativo, e Ângela Sousa, que está há 25 anos no grupo, sendo atualmente a sua responsável e acumulando as funções de diretora artística.

Na ocasião, o presidente da Casa do Povo aproveitou para louvar todo o trabalho desenvolvido pelas homenageadas em prol da Casa do Povo e da freguesia de São Roque do Faial.

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, associou-se às homenagens realçando o trabalho desenvolvido pelas Casas do Povo junto das populações onde estão inseridas.