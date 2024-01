Casa do Povo de São Roque do Faial assinala 33.º aniversário

A Casa do Povo de São Roque do Faial comemora amanhã, dia 23 de janeiro, o seu 33.º aniversário.

A partir das 18h30, terão lugar na sede da Casa do Povo as seguintes atividades:

→ Recepção às entidades oficiais, pelo Grupo Coral da Casa do Povo de São Roque do Faial;

→ Abertura da exposição fotográfica ‘Retratos do Ano Passado’;

→ Atuação da Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial

→ Apresentação pública da Bandeira da Casa do Povo de São Roque do Faial.

→ Homenagem a Albino Faria;

→ Entrega de prémios aos melhores classificados do’ Concurso de Presépios’;

→ Sessão Solene Comemorativa do 33.º Aniversário da Casa do Povo, presidida pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia;

→ Atuação do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ da Casa do Povo de São Roque do Faial

→ Convívio com o cantar dos parabéns e partir do bolo.