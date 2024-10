Casa do Povo de Santa Cruz festeja 38 anos

A festa do 38.º aniversário da casa do Povo de Santa Cruz foi celebrada com a realização de uma passagem de modelos, que contou, na plateia, com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, em representação do presidente do Governo.

No momento oficial da comemoração, a governante elogiou o “trabalho abnegado” que a instituição desenvolve “com o foco nas pessoas e nas suas principais necessidades através de várias valências que incrementam o desenvolvimento local”.

Ana Sousa recordou ainda que a Casa do Povo de Santa Cruz é parceira do Governo Regional no programa PROAGES, com um valor executado de mais de 29 mil euros e mais de 239 beneficiários.

“Estes e outros apoios certificam a persistência do Governo Regional na valorização do primado humano e da mais-valia participativa nas dimensões, sociais, culturais, de lazer e outras, apreciando, a valia de cada pessoa, na singularidade de cada qual”, concluiu, de acordo com um comunicado enviado ao JM.