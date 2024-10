Apesar das condições meteorológicas desafiantes desta terça-feira, o Porto do Funchal está hoje com casa cheia, com quatro visitantes diversos.

Em destaque está o imponente Britannia, assim como o Hanseatic Spirit, que esteve ontem no Porto Santo, chegou à noite e realiza hoje um turn around completo, regressando ao final do dia à ilha dourada com uma visita às Desertas.

O veleiro Royal Clipper traz elegância à paisagem, enquanto o Viking Sea está atracado na zona junto ao Pestana CR7, completando o cenário de diversidade marítima.

Mesmo com a chuva, o porto está movimentado e a atrair muitos olhares.