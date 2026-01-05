MADEIRA Meteorologia
Capitania cancela aviso de mau tempo para o orla costeira

    Não obstante o cancelamento, é recomendado aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções. Joana Sousa
Redação

Região
Data de publicação
05 Janeiro 2026
17:28

A Capitania do Porto do Funchal cancelou o Aviso de mau tempo (sinal 6) que estava em vigor até às 6h00 de amanhã, 6 de janeiro.

Não obstante o cancelamento do Aviso, é recomendado aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade

Deve ser ainda assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas.

