A Casa do Povo de São Roque do Faial volta a organizar, este ano, uma tradicional celebração do Cantar dos Reis. Está aprazada para hoje, dia 4 de janeiro.

O evento terá início por volta das 18h30, com o grupo a percorrer as casas da freguesia, como é habitual, começando na parte baixa e terminando na Fajã do Cedro Gordo.

Esta atividade, que ocorre sempre no sábado anterior à Epifania do Senhor, marca o Dia de Reis, comemorado no segundo domingo após o Natal, e é uma das tradições mais esperadas pelos moradores da freguesia.

O evento tem, habitualmente, uma participação ativa de jovens, que, na sua maioria, são estudantes.

No dia 6 de janeiro, o Cantar dos Reis continuará a sua jornada, com uma visita à Câmara Municipal de Santana, onde o grupo irá cantar para o executivo Municipal, pelas 18h.

Ainda no dia 6 de janeiro, à tarde, os idosos do Centro de Convívio de São Roque do Faial também terão a oportunidade de participar nas festividades, cantando os Reis às várias instituições da freguesia.