Entre os dias 5 e 11 de maio de 2025, o centro do Caniço será palco da Semana da Saúde, uma iniciativa que promove a literacia em saúde e a prevenção de doenças, com uma programação acessível a toda a comunidade. A cerimónia oficial de abertura terá lugar no sábado, 10 de maio, pelas 10h30, no Largo Padre Lomelino, e contará com várias entidades e parceiros do setor da saúde.

O evento, que nasceu em 2008 como um rastreio de risco cardiovascular, evoluiu ao longo dos anos para se tornar numa referência na promoção da saúde individual e coletiva. Sob o lema “A Sua Saúde, a Nossa Missão”, a edição de 2025 volta a apostar num programa diversificado e educativo, alinhado com as necessidades urgentes identificadas por estudos recentes, como o e_COR – que revelou que mais de metade dos portugueses apresenta fatores de risco cardiovascular significativos.

Durante toda a semana, a população poderá participar em rastreios gratuitos de risco cardiovascular, fibrilhação auricular e apoio à cessação tabágica. Serão ainda promovidas aulas de atividade física com o GaloActive e o Pilates Estúdio Caniço, incluindo modalidades como Pilates (Combo, Magic Circle, Bola), Yoga, Salsation e Zumba.

A Semana da Saúde incluirá também atividades dirigidas aos mais pequenos, como a mini-Farmácia, sessões de showcooking de cozinha saudável, e ainda uma Caminhada Solidária no domingo, 11 de maio, às 16h00 – por cada participante, será doado 1€ à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

As Jornadas da Saúde de 2025 terão enfoque especial na sensibilização em ambiente escolar, num esforço conjunto com a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS) para capacitar os cidadãos com informação científica e promover decisões conscientes sobre saúde e bem-estar.

Informações e inscrições para a Caminhada Solidária estão disponíveis em: bit.ly/semanadasaude2025