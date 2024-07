Canhas: Autarca pede urgência na obra da ER 222 e eventos descentralizados

O presidente da Junta de Freguesia dos Canhas pediu hoje urgência na requalificação da ER 222, entre a zona da reta dos Canhas e o Ribeiro do lombo do meio.

Esta obra, segundo Norberto Pita (eleito pela coligação PSD/CDS), é essencial para criar “mais e melhores condições de segurança a peões e condutores” e deverá ser aproveitada “para canalizar as águas pluviais da reta dos canhas, pois no inverno tornam-se um problema constante”.

Também no plano viário, lembrou a urgência na construção da via expresso entre a vila da Ponta do Sol e os Canhas, e a garantia dada pelo presidente do Governo Regional de que esta empreitada será realizada.

“Cada vez mais a população anseia por esta obra e temos a certeza que traria mais e melhor qualidade de vida a todos os que cá residem, como também iria permitir um maior desenvolvimento da nossa freguesia”, disse.

Sobre esta questão, a secretária regional, em representação de Miguel Albuquerque afirmou que a obra “será uma realidade”, lembrando, por outro lado, a complexidade que empreitadas destas acarretam no âmbito da contratação pública.

Entre outras obras e melhoramentos, Norberto Pita pediu a descentralização de espetáculos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Município, fazendo com que chegue algum desses eventos até aos Canhas. Atualmente, disse, “estão maioritariamente concentrados na Vila da Ponta do Sol”.