A marcação de eleições antecipadas obriga a que as listas tenham de ser entregues no espaço de 20 dias. O prazo é apertado para todos, mas é ainda mais curto para o PSD, que só terá congresso depois de formalizar a lista, e para o CDS, que tem reunião magna dois dias antes de fechar a candidatura. Rodrigues trabalha no programa de governo e insiste: “Foi o PSD que rompeu a coligação”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um desafio para os nossos leitores. Poesia em braille ultrapassa a cegueira. A poesia em braille ajuda a passar os dias no Centro Paroquial de Nossa Senhora das Preces, em Machico. Manuel Fernandes dos Santos, de 75 anos, ficou cego aos 18, mas só aos 60 se interessou pela escrita alternativa para dar corpo aos seus versos. Foi difícil “mas com força de vontade tudo se consegue”, afirma.

Saiba ainda que exposição mostra raízes de Cabo Verde e que PSP deteve 113 por crimes na estrada.

easyJet com voo direto para Bordéus é outro assunto de relevo nesta edição. Operação começa em abril e vai até outubro com dois voos semanais.

E porque estamos na Páscoa, Igreja cumpre tradição. As cerimónias começaram ontem e vão até domingo.

Não perca ainda a constituição do novo governo. Montenegro apresenta equipa com 17 ministros.

