Gonçalo Aguiar apresentou hoje a sua candidatura à liderança da Concelhia do PS no Funchal. O antigo secretário-geral dos socialistas madeirenses encabeça a lista A “Ação e Compromisso” e nela reuniu “militantes com grande conhecimento ao nível do poder local”.

Na apresentação, o candidato destacou a importância que deve ter o maior concelho da Região no panorama político atual, lembrando todas as políticas que foram implementadas pelos executivos liderados pelo PS na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia do Funchal, desde a mobilidade, passando pela área social e pela habitação, que prepararam a cidade para o futuro e que provam que o Funchal estava nos caminho certo, “contrariamente ao que acontece agora com o executivo do PSD”, salientou.

Gonçalo Aguiar defende “uma concelhia mais ativa, que aposte na proximidade e que ouça e envolva toda as pessoas na tomada de decisões”. O candidato defendeu ainda a importância da formação autárquica e da necessidade de dinamização de encontros entre eleitos, uma forma de ligar os militantes às estruturas do partido, mas também defendeu a realização de iniciativas políticas nas diferentes freguesias de forma a aproximar o partido às populações.

Nesta apresentação estiveram presentes o ex-presidente do PS/Madeira e atual eurodeputado Sérgio Gonçalves, o ex-presidente de Câmara Municipal e atual vereador do Município do Funchal Miguel Silva Gouveia, a vereadora Micaela Camacho, que é também a número dois da lista, os ex-presidentes das juntas de freguesia de São Pedro, São Gonçalo e São Martinho, respetivamente António Gomes, Bruno Ferreira e Duarte Caldeira, que é também mandatário da candidatura. Estiveram ainda as deputadas municipais Andreia Caetano e Madalena Nunes, os autarcas Cátia Vieira Pestana, Thomas Dellingher, Cristina Loja e Ricardo Pestana e os históricos socialistas Maximiniano Martins e Elias Malho, entre vários outros militantes.

As eleições para as estruturas de base do PS acontecem nos próximo sábado, dia 23 de novembro, nos diversos concelhos da Região.