A direção regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural revelou hoje que já recebeu 664 candidaturas ao Pedido Único (PU).

As candidaturas decorrem até o dia 31 de maio, podendo ser efetuadas pelo beneficiário, por via eletrónica, na Área Reservada do Portal do IFAP https://portal.ifap.pt, em “O Meu Processo”.

O atendimento presencial, por sua vez, é possível através dos inúmeros postos de atendimento disponibilizados em todos os concelhos da Região: nos Balcões SRAA (Calheta, Porto Santo Ribeira Brava, Santana e São Vicente), nos Centros de Desenvolvimento Rural de Machico e de Santana, nos Mercados Abastecedores dos Canhas (CANHAS) e dos Prazeres (CAPRA) e no Centro de Formação Agrária de Santa Cruz, bem como nos postos temporários (Casas do Povo da Boaventura, do Estreito de Câmara de Lobos, do Faial, da Ponta Delgada, do Porto da Cruz, do Porto Moniz, de São Jorge e de São Roque do Faial e nas Juntas de Freguesia do Curral das Freiras, do Jardim da Serra e do Seixal). Pode ainda proceder à candidatura na GESBA, na Associação de Agricultores da Madeira e na ACOESTE – Associação da Costa Oeste.

A candidatura ainda pode ser efetuada nos postos de atendimento da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, quer na Avenida do Mar, n.º 23, 1.º andar, quer na Rua da Conceição, n.º 101-A (Direção de Serviços da Ruralidade) devendo o agricultor agendar previamente o seu atendimento, através do endereço de correio eletrónico https://atendimento.madeira.gov.pt/.