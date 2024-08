O Instituto Português do Mar e da Atmosfera cancelou hoje o aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira, mas a capitania do Porto do Funchal recomenda a manutenção das precauções para garantir condições de navegabilidade.

Em comunicado, a capitania do Porto do Funchal diz que, apesar do cancelamento do aviso, os proprietários e armadores das embarcações devem adotar as devidas precauções para que estejam garantidas as condições de navegabilidade.

“Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas”, explica.

A capitania do Porto do Funchal tinha prolongado o aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira até às 18:00 de hoje, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê para hoje na região períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira, e a possibilidade de chuva fraca até ao início da manhã nas vertentes norte e terras altas.

A ilha da Madeira, na costa Sul e regiões montanhosas, é a única zona do país a estar hoje sob aviso laranja do IPMA para tempo quente, até às 18:00 de segunda-feira. Na ilha do Porto Santo vigora o nível amarelo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja (o segundo nível) é emitido quando existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.