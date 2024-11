Já não se irá realizar a cimeira do Governo da República e dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores, que estava agendada para a próxima semana, no arquipélago vizinho.

Segundo escreve o DN-Madeira, a moção de censura apresentada esta manhã pelo Chega, como anunciou em primeira mão o JM, motivou o cancelamento da reunião entre os governantes.

O presidente do governo açoriano, José Manuel Bolieiro, tinha anunciado, no final de outubro, a realização da cimeira, durante a qual haveria “negociação entre os três governos em relação ao Orçamento do Estado e todas as pendências governativas”.