O Pico do Gato, uma das montanhas mais altas da Madeira, está a arder.

O presidente do Governo está a acompanhar no terreno o evoluir da situação, a partir do Pico do Areeiro, onde estão vários membros da proteção civil.

As autoridades aguardam a primeira passagem do avião Canadair, que foi ao Porto Santo abastecer-se de água.

A qualquer momento o avião deverão surgir nesta cordilheira.