O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está de visita, ao final da manhã desta quarta-feira, às intervenções que vão decorrendo no Campo de Golfe do Santo da Serra.

Em causa está a instalação/construção de uma central fotovoltaica, destinada à produção de energia em regime de autoconsumo.

No seu todo, a central será composta por 48 painéis fotovoltaicos, que perfazem uma potência total instalada de 29,7 KWp, a que acrescem três painéis fotovoltaicos para alimentação da bomba do lago do campo das Desertas.

A estimativa aponta para uma produção na ordem dos 45,59 MWh/ano.

O secretário regional Pedro Fino, que tutela o setor energético, acompanhou a visita.