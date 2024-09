A Câmara Municipal do Funchal homenageou ontem, com a Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro a José António Gonçalves. Uma cerimónia, que contou com a presença do presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes, realizada ontem, em virtude de o homenageado não ter podido estar presente nas comemorações do Dia da Cidade.

No ato da entrega, Cristina Pedra destacou o percurso profissional e social do homenageado.

Recorde-se que José António Gonçalves tem toda uma vida dedicada ao turismo e ao jornalismo de turismo, ganhando um prémio em Itália (TIMMONE d’ORO), razão pela qual foi, precisamente, distinguido com louvor público, pelo Governo Regional, em 1981, tendo ainda sido conselheiro permanente das Comunidades Madeirenses, desde 1984, mas também das Portuguesas, entre 2008/15.