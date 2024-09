Câmara investe 11 mil euros no Jardim do Gaveto em São Martinho

O Jardim do Gaveto, em São Martinho, foi alvo de um investimento de 11 mil euros, da parte da Câmara Municipal do Funchal.

A obra contemplou a construção de uma nova entrada e escadaria, permitindo que este espaço verde seja agora atravessável entre duas ruas, ficando também mais acessível aos alunos da EB1/PE de São Martinho.

Hoje, a presidente da autarquia, Cristina Pedra, acompanhada do vice-presidente, Bruno Pereira, e do presidente da Junta de Freguesia, visitou o local, e juntou-se às crianças que usufruiam do espaço.

Em comunicado, a CMF recorda que, através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos (DJEVU) do Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática (DEVAC), tem a seu cargo cerca de 300.000 m2 de jardins.

Além da gestão e manutenção dos espaços verdes da cidade, executa ainda a manutenção e monitorização do património arbóreo do Funchal, que é estimado em cerca de 10.000 árvores.

“As preocupações e acções da Câmara Municipal do Funchal, no que se refere às áreas de jardim, visam precisamente manter e melhorar os espaços verdes com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes e promover a sustentabilidade ambiental, com os benefícios daí inerentes para a população e para o meio ambiente”, refere a nota informativa da Câmara.