No âmbito da Semana do Ambiente, que se encerra hoje, a Divisão da Conservação da Natureza e Alterações Climáticas da Câmara Municipal do Funchal apresentou novas luminárias mais amigas do ambiente, numa iniciativa que contou com a vereadora Nádia Coelho.

Através de um comunicado, a autarquia refere que o objetivo desta apresentação, é “sensibilizar os jovens e o público em geral”, para as novas luminárias que deverão ser instaladas “numa zona piloto, no âmbito de um projeto LIFE, o LifeNatura@night, para combater a poluição luminosa, melhorar a eficiência energética, a qualidade da iluminação, e proteger a biodiversidade”.

“Estas luminárias possuem uma tecnologia que permite regular a gestão da temperatura e eficiência das mesmas adaptando-se às necessidades específicas do ambiente”, acrescenta a autarquia.