Câmara de Lobos: Sindicato queixa-se de serviços mínimos no lar Living Care

A Delegação da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) promoveu esta tarde uma conferência de imprensa na qual denunciou a falta de enfermeiros e de ajudantes de ação direta no lar de idosos Living Care, em Câmara de Lobos.

No entender do Sindicato, estas carências “colocam em risco os cuidados prestados aos utentes” e implicam um “esforço desmesurado dos trabalhadores”.

O Sindicato foi recebido pelo presidente da direção da Associação Living, que disse estar solidário com algumas reinvidicações dos trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito à falta de enfermeiros no período noturno, bem como a falta de operacionais de serviço.

A Living Care dá conta que já tinha alertado a Segurança Social para estas carências. No entanto, a Segurança Social, tal como o JM já noticiou oportunamente, mantém o lar como sendo de dependência moderada dos idosos, não atribuindo à estrutura residencial para a terceira idade o estatuto de alta de dependência.



O Sindicato, por sua vez, acusa a Associação Living Care de nada ter feito, criticando as escalas de serviço em rigor.