No concelho de Câmara de Lobos, a coligação PSD/CDS venceu sem surpresas com uma margem considerável, obtendo 45,14% dos votos (7.699).

Também folgada foi a vantagem do Chega no 2.º lugar, pois registo quase o triplo do 3.º classificado, o PS. Votaram no Chega 4.380 eleitores (25,68%), enquanto o PS mereceu a confiança de 1562 pessoas (9,16%).

O JPP teve 1363 votos (7,99%).