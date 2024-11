Câmara da Ponta do Sol investe um milhão de euros em nova rede de água e saneamento

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, acompanhada pelo executivo, realizou hoje uma visita aos trabalhos que já decorrem na Estrada dos Lemes, um dos troços da empreitada que liga até à Faia, na freguesia da Ponta do Sol, oportunidade para, junto com os técnicos de obra, planificar o próximo troço a ser intervencionado a partir de janeiro do próximo ano.

De acordo com um comunicado do referido Município, esta intervenção, avaliada em um milhão de de euros, insere-se num investimento dividido por lotes, que totaliza mais de dois milhões de euros para novas redes de águas e saneamento em vários pontos do concelho.

Esta empreitada, para além da substituição da rede, contempla a asfaltagem de toda a estrada intervencionada, bem como colocação de sinalética, substituição de tampas e melhoria nas valetas e outros afluentes, detalha a referida nota.

“Continuamos no bom caminho para dotar o concelho de mais e melhores infraestruturas essenciais”, refere a presidente Célia Pessegueiro, citada no mesmo comunicado.

“Estamos perante mais uma obra de grande importância e que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Empreitadas como estas contribuem ativamente para a construção de um concelho mais moderno e com políticas amigas do ambiente”, assegurou a autarca.