A Câmara Municipal da Ponta do Sol aprovou, esta quinta-feira, um novo apoio financeiro à Igreja Matriz da vila, no valor de 12 mil euros, reforçando o compromisso da autarquia com a preservação do património histórico e religioso do concelho. A decisão foi anunciada pela presidente da Câmara, Célia Pessegueiro, no rescaldo da reunião camarária.

“A Igreja Matriz é um edifício centenário que necessita de intervenções regulares, quer ao nível estrutural, quer na conservação do valioso espólio artístico que alberga”, explicou a autarca, sublinhando que esta verba se insere numa estratégia faseada de restauro, com enfoque na recuperação progressiva dos altares e de outros elementos patrimoniais.

A responsável destacou ainda que este apoio é parte de um esforço continuado que a autarquia tem vindo a desenvolver junto das várias paróquias do concelho. “Temos vindo a apoiar, de forma contínua, todas as paróquias do concelho neste esforço de salvaguarda. O património religioso é dos mais valiosos que temos e não podemos permitir que se perca”, reforçou.