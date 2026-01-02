MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Câmara da Ponta do Sol com orçamento de 12,5 ME em 2026

    Câmara da Ponta do Sol com orçamento de 12,5 ME em 2026
Lusa

Região
Data de publicação
02 Janeiro 2026
19:28

O Orçamento da Câmara Municipal da Ponta do Sol, na Madeira, para 2026, no valor de 12,5 milhões de euros, canaliza 3,8 milhões para vários programas de apoio ao munícipe, indiciou a autarquia.

Em comunicado, o executivo ponta-solense (PSD/CDS-PP), liderado pelo social-democrata Rui Marques, sublinha que o orçamento assenta em três pilares: políticas e investimentos municipais, parcerias institucionais com o Governo Regional, Governo da República e entidades intermunicipais e parcerias público-privadas.

“O objetivo é construir uma Ponta do Sol mais igual, justa e solidária, apostando numa administração mais próxima das pessoas, com serviços modernos e eficientes, capaz de tornar o concelho mais atrativo, competitivo e sustentável”, refere o executivo.

O orçamento, que é inferior ao do ano passado em 700 mil euros, foi aprovado em dezembro com os votos a favor da coligação PSD/CDS-PP (três eleitos), contando com a abstenção dos dois vereadores do PS, partido que liderou a autarquia entre 2017 e 2025.

A coligação PSD/CDS-PP dispõe também de maioria absoluta na Assembleia Municipal.

Em comunicado, os eleitos do PS justificaram a sua posição afirmando que, apesar de o orçamento refletir algumas das opções do anterior executivo, revela uma “mudança de estratégia” da vereação, que dizem assentar no “corte de verbas em áreas essenciais”.

O executivo municipal indica que 3,8 milhões de euros serão canalizados para a modernização interna, com destaque para a implementação do Regime Geral de Proteção de Dados e das normas de Cibersegurança, e para cobrir diversos programas de apoio social, como o Vale Municipal do Idoso, destinado a despesas de saúde em farmácias do concelho, e as bolsas de estudo para estudantes do Ensino Superior.

A Câmara Municipal prevê também atribuir um apoio mensal à natalidade durante os primeiros cinco anos de vida da criança, comparticipar as mensalidades das creches para todas as crianças residentes no concelho, reativar o Cartão Jovem (1-35 anos), com benefícios fiscais e descontos, e reformular as ajudas para recuperação de moradias degradadas.

No comunicado, o executivo ponta-solense, município localizado na zona oeste da Madeira, adianta que vai investir 135 mil euros em “estudos, projetos e ações preparatórias” para o lançamento de um programa de construção e reabilitação de imóveis, em articulação com o Governo Regional (PSD/CDS-PP) e promotores privados.

“Já no setor social, o município reserva 255 mil euros para reforçar respostas e preparar investimentos estruturais, com o objetivo de dar maior suporte às famílias, idosos e pessoas dependentes”, refere a autarquia.

Por outro lado, alocou 514 mil euros para as áreas da Educação, Desporto e Juventude e, ao nível do setor primário, pretende canalizar 340 mil euros para “projetos estruturantes”, nomeadamente a construção de caminhos agrícolas nas três freguesias que compõe o concelho – Ponta do Sol, Madalena do Mar e Canhas.

A cultura e as atividades cívicas contarão com investimento de 1 milhão de euros em 2026, sendo que o executivo de Rui Marques quer reformular o modelo dos apoios e reestruturar os principais eventos do concelho.

Em relação ao turismo, prevê um investimento de 51 mil euros, focado na melhoria dos percursos pedestres e na criação de novos trilhos classificados como Percursos Recomendados, bem como na construção de miradouros e zonas de lazer para visitantes e população.

Por outro lado, o executivo destina um total de 2,8 milhões de euros às áreas do ambiente e bem-estar animal, distribuídos entre água potável (1,5 ME), saneamento (316 mil euros), resíduos (950 mil euros) e projetos para animais (72 mil euros), incluindo a criação de um canil/gatil intermunicipal na zona oeste.

O município conta também investir 422 mil euros na certificação energética dos edifícios públicos e mobilidade elétrica e, por outro lado, vai canalizar 92 mil euros para apoio a iniciativas de dinamização da economia local.

O orçamento inclui ainda 2,8 milhões de euros para projetos ao nível da mobilidade no concelho, que tem 8.920 habitantes (dados oficiais referentes a 2024) e é composto por três freguesias: Madalena do Mar, Ponta do Sol e Canhas.

A requalificação da rede viária e a criação de um novo parque de estacionamento na vila sede, através de parceria público-privada, são dois projetos estabelecido pelo executivo.

Em 2026, a Câmara Municipal mantém as taxas mínimas de IMI previstas na lei (0,3% para prédios urbanos e 0,8% para rústicos), bem como o IMI Familiar, garantindo uma redução de 30 euros para agregados com um dependente, 70 euros para dois dependentes e 140 euros para famílias com três ou mais dependentes.

Ao nível do IRS, o município conta devolver a totalidade legalmente prevista (0,5%).

“Não governamos pela confrontação, mas com responsabilidade e foco nos cidadãos”, refere o presidente da autarquia, citado no comunicado, adiantando que pretende cumprir um “mandato de diálogo, cooperação e soluções”.

Rui Marques liderou a Câmara da Ponta do Sol entre 2005 e 2017, ano em que atingiu o limite de mandatos, eleito pelo PSD.

Em outubro de 2025, encabeçou a lista da coligação PSD/CDS-PP e ganhou com maioria absoluta.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual a avaliação que faz do espetáculo de fogo de artifício deste ano?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas