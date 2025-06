O concelho da Calheta tem quatro praias com a bandeira de qualidade de ouro. São elas as de areia dourada, a do Calhau (ambas na freguesia da Calheta), a do Paul do Mar e a do Jardim do Mar.

Situação que levou o presidente da Câmara Municipal de Calheta a mostrar o seu orgulho, esta manhã, na cerimónia de hastear das bandeiras azul e de qualidade de ouro que decorreu na praia de areia da Calheta, com a presença do diretor regional do Ambiente e Mar, o qual adiantou que são feitas 600 análises por ano para verificar da qualidade da água nas praia da Região. Por outro lado, a Direcção Regional de Saúde faz outras tantas análises às areias, de modo a verificar se há condições para a qualidade de saúde dos banhistas.

Já à margem, o diretor regional admitiu aos jornalistas que a Madeira tem condições para que a época balnear decorra o ano inteiro.

Na iniciativa, o autarca da Calheta, por seu lado, agradeceu aos empresários e ao centro de mergulho que “tudo têm feito em prol da qualidade ambiental”. Deixou um relevo especial aos que trabalharam para que a praia de areia tivesse condições. “Felizmente, as novas gerações estão preparadas para cuidar do que é nosso. Mas, infelizmente, ainda há prevaricadores “, admitiu Carlos Teles, referindo que a praia da Calheta é das mais procuradas da Região e também não sofre ee sazonalidade.

A boa temperatura ao longo de todo o ano faz com que banhistas procurem este espaço de janeiro a dezembro. Perspetivando o futuro, o presidente da Câmara Municipal da Calheta defendeu a necessidade do empenho na preservação do ambiente

Na cerimónia, esteve também presente o o capitão do Porto do Funchal.