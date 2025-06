Na próxima segunda-feira, 30 de junho, a Praia da Calheta será palco da cerimónia de hasteamento das Bandeiras Azul e de Qualidade de Ouro, assinalando oficialmente o início da época balnear neste espaço.

O evento está marcado para as 11h00 e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, bem como do diretor regional do Ambiente e Mar, Ara Oliveira. Estarão ainda presentes outras entidades oficiais e parceiros ligados à gestão e operação da praia, conforme informa o gabinete de comunicação da autarquia à imprensa.