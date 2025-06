O Município da Calheta assinala esta sexta-feira, 20 de junho, o seu 523.º aniversário com uma Sessão Solene Comemorativa que tem lugar no Porto de Recreio da Calheta.

A cerimónia, organizada pela Câmara Municipal da Calheta, é presidida pela presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, e contará ainda com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Neste momento, decorre a missa solene com uma plateia já composta por vários convidados, incluindo entidades locais, aguardando os discursos oficiais que terão lugar neste final de manhã.