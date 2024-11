Decorreu hoje, nos jardins dos Paços do Concelho, a abertura e associação oficial da Calheta na Campanha Regional ‘Click na Mudança Contra a Violência Doméstica’.

O momento foi destacado com a instalação de uma exposição alusiva a esta causa, onde, entre os objetivos, se procura sensibilizar e alertar a comunidade sobre a prevenção necessária de sinais de abuso dentro do ceio familiar, fomentando o apoio às vítimas e promovendo assim uma sociedade mais segura e justa para todos. Através desta iniciativa procuramos também informar a comunidade sobre as possíveis respostas e alternativas existentes na defesa da situação da violência doméstica.

Carlos Teles aproveitou a oportunidade para agradecer a todas as entidades que contribuem diariamente no apoio desta causa, destacando, de igual forma, a importância e urgente colaboração de toda a comunidade, não só na sensibilização da mesma, como também na adoção de práticas e atitudes de prevenção e proteção, ressaltando assim, que esta é uma responsabilidade social de todos.

A iniciativa estará exposta na Câmara Municipal da Calheta entre os dias 6 a 25 de novembro, finalizando, deste modo, no “Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.”

Ficou de resto um convite a toda a população para uma visita a exposição nos Paços do Concelho.